PSG : Paris le grand d’Europe, l’UEFA en donne la preuve

Dans : PSG.

Selon un rapport de l’UEFA, le Paris Saint-Germain a considérablement augmenté sa masse salariale. Mais aussi son chiffre d’affaires qui fait partie des meilleurs en Europe.

Ce premier chiffre n’étonnera personne. D’après le rapport publié par l’UEFA ce jeudi, le Paris Saint-Germain a déclaré une masse salariale de 337 M€ en 2018, soit la troisième plus élevée en Europe. En effet, seuls le FC Barcelone (529 M€) et le Real Madrid (431 M€) dépassent le champion de France dans cette catégorie. Une hiérarchie plutôt logique puisqu’elle prend en compte les mouvements de l’année 2017, celle où le club de la capitale avait enregistré les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar, qui touche environ 40 M€ par an.

C’est pourquoi le PSG a augmenté sa masse salariale de 24 % en une année. A l’époque, on se souvient que cette tendance avait provoqué pas mal de critiques chez la concurrence, d’où l’enquête du fair-play financier qui a obligé la direction francilienne à augmenter ses recettes. Défi relevé puisque le rapport indique également que Paris a augmenté son chiffre d’affaires de 18 %, pour atteindre les 638 M€ en 2019.

Monaco dans le rouge

A noter que le PSG se place en cinquième position dans ce domaine où le Barça (840 M€) est encore leader selon le cabinet Deloitte. A noter que les Parisiens ne sont pas les seuls Français en progrès. De son côté, l’Olympique Lyonnais (221 M€) a annoncé une hausse de 57 M€ de recettes en un an. En revanche, l’AS Monaco est considéré comme le mauvais élève, sa masse salariale en 2018 (+ 34%) étant plus haute que son chiffre d’affaires.