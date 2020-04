PSG : Paris le drague, Hakimi est chaud pour signer

Dans : PSG.

Le départ programmé de Thomas Meunier à la fin de la saison force le PSG à prospecter au poste de latéral droit dans l’optique du prochain mercato.

Dans ce secteur de jeu, Leonardo multiplie les pistes. Il s’intéresse notamment à Hamari Traoré, qui présente l’avantage d’être peu cher puisque son contrat à Rennes expirera en 2021. Toutefois, il semblerait que le Malien ne soit pas la cible prioritaire du Paris Saint-Germain pour le moment. En effet, Foot Mercato dévoile que sans surprise, c’est Achraf Hakimi qui fait office de piste privilégiée du Paris Saint-Germain au poste de latéral droit.

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund lors des deux dernières saisons, le Marocain n’est pas insensible à l’intérêt du PSG. Bien au contraire… Selon les informations du média, Achraf Hakimi et son entourage sont « très intéressés » par le projet sportif présenté par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo au Paris Saint-Germain. Toutefois, la concurrence sera rude pour le champion de France en titre dans ce dossier puisque Chelsea est également intéressé et Zinedine Zidane, qui apprécie le joueur, pourrait bloquer son transfert.

Marusic et Aina également ciblés

Ainsi, d’autres pistes sont creusées par le PSG dont celle menant à Adam Marusic, que la Lazio Rome estime à environ 20 ME. Enfin et c’est un nouveau nom qui est mis sur la table, le Paris Saint-Germain est également attentif à la situation d’Ola Aina, le latéral droit du Torino (25 matchs, 2 passes décisives cette saison). Formé à Chelsea, le Nigérian de 23 ans possède un passeport anglais et serait bien évidemment très réceptif à l’intérêt de Paris. Les prétendants sont donc nombreux mais à la fin, un seul sera retenu pour succéder à Thomas Meunier. Tout du moins si le Belge s’en va car en interne, le défenseur parisien espère toujours signer une prolongation de contrat au PSG…