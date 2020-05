PSG : Paris lance un défi à 160 ME au père de Neymar

Dans : PSG.

Mardi, Le Parisien affirmait dans ses colonnes que le père de Neymar travaillait toujours avec les dirigeants du FC Barcelone dans l’optique d’un retour du Brésilien en Catalogne.

Ces dernières semaines, les relations se sont considérablement améliorées entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Néanmoins, le n°10 du PSG reste ouvert à toutes les éventualités pour son avenir, à tel point que son père continue de travailler avec Barcelone pour élaborer un plan afin de le faire revenir aux côtés de Messi et de Suarez au Camp Nou. Du côté de Paris, on constate tout cela avec beaucoup de détachement. Car contrairement à l’été dernier, Leonardo ne retiendra pas Neymar coûte que coûte. Simplement, il est toujours hors de question pour le directeur sportif francilien de brader sa star lors du prochain mercato à en croire Don Balon.

Selon les informations du média espagnol, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont fixé à 160 ME le prix de départ de Neymar lors du prochain mercato. En cas d’offre à cette hauteur l’été prochain, le champion de France ne fera pas d’histoire et validera le départ de sa star. Reste qu’il ne sera pas si simple de trouver un acheteur capable de poser une telle somme d’argent sur la table en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire. Pour le média, il est même impossible que Barcelone soit en mesure de recruter Neymar pour un tel prix. Dès lors, les pistes menant à Chelsea, à Manchester United voire même au Real Madrid pourraient être relancées. Mais un autre problème se posera dans tous ces clubs : le salaire XXL perçu par Neymar au PSG. Droit dans ses bottes, Paris ouvre donc la porte à un départ du Brésilien. Mais à des conditions qui font qu’à ce jour, la tendance est plus que jamais à ce que Neymar poursuive au moins une saison à Paris.