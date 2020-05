PSG : Forcing auprès du Barça, à quoi joue Neymar Senior ?

Dans : PSG.

Souffler le chaud et le froid pour avoir encore toutes les solutions cet été, telle semble être la mission du père de Neymar.

En pleine crise sanitaire et financière, au moment où Neymar semble se sentir mieux que jamais, son clan oeuvre tout de même en coulisses pour son retour au FC Barcelone. Même s’il réitère à tour de bras qu’il ne cherche que le bonheur de son fils, Neymar Pai, le père du numéro 10 du PSG, n’a jamais caché non plus qu’il trouvait que le FC Barcelone était le meilleur club pour son protégé, et était même opposé à son départ pour la France en 2017. Après deux saisons galères, les choses vont mieux entre le Paris SG et Neymar, mais les ponts ne sont pas coupés entre le clan du Brésilien et le Barça. C’est ce qu’assure Le Parisien ce mardi, le quotidien révélant que les discussions se poursuivent pour travailler sur un retour, avec le père de Neymar qui relance souvent la machine.



Toutefois, outre le gros problème financier, la personnalité de Neymar et ses déboires lors de son départ, avec deux procès en cours, représentent déjà un gros frein. Mais ce sont des points qui peuvent être travaillés. De même que l’opinion des socios, pas franchement chauds pour voir l’ancien prodige de Santos revenir comme si de rien n’était. Le plan de la structure financière est donc le plus délicat, et c’est là-dessus que travaille le grand manitou en la matière. Il s’agit de Pini Zahavi, qui avait dressé les contours du rachat de la clause libératoire de Neymar, mais aussi et surtout des discussions entre le joueur et le PSG pour son futur contrat. Le super agent israélien est en tout cas à la manoeuvre, même si la donne sera beaucoup plus compliquée qu’en 2017, puisqu’il n’y a pas de clause libératoire qui tienne entre Neymar et le PSG.