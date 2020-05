PSG : Paris KO debout dans le dossier Camavinga

Dans : PSG.

Véritable révélation de la saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga est un phénomène qui attire les plus grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato.

Il faut dire que le milieu de terrain du Stade Rennais a mis tout le monde d’accord cette saison, en alignant les grosses prestations avec l’équipe de Julien Stéphan. D’ores et déjà considéré comme un international français en puissance, le milieu de terrain de 17 ans a de bonnes chances de quitter Rennes lors du prochain mercato. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Camavinga aura le choix du roi concernant sa future destination. Le journal AS a fait un point sur ce dossier brûlant du mercato estival ce dimanche…

Camavinga opte pour le Real Madrid

Pour le média madrilène, la Juventus Turin et le PSG ont bougé leurs pions dans ce dossier afin de boucler le recrutement d’Eduardo Camavinga, estimé à 50 ME par le Stade Rennais. Néanmoins, les champions de France et d’Italie accusent un retard conséquent sur le Real Madrid pour attirer la pépite bretonne. En effet, l’équipe de Zinedine Zidane a les faveurs d’Eduardo Camavinga, lequel se voit parfaitement au sein de la Casa Blanca où il pourrait être la doublure de Casemiro dans un premier temps, avant de grappiller du temps de jeu et de devenir un titulaire en puissance au fil des mois. En cas de départ, Camavinga choisira le Real Madrid. Cela ne fait plus aucun doute selon le média madrilène. Reste maintenant à voir si ce scénario se confirmera alors que Florentino Pérez a lâché le dossier Paul Pogba, dont le salaire est bien trop onéreux, et pourrait donc mettre tous ses œufs dans le même panier en misant sur Eduardo Camavinga pour satisfaire Zinedine Zidane au mercato estival.