PSG : 5 ME, Tuchel est limogeagble en cas de défaite à Lille

Dans : PSG.

Comme tous les clubs français, et même européens, le PSG se serre la ceinture avec la pandémie de Covid-19.

Les pertes sont colossales, surtout pour un club qui avait l’habitude de faire stade plein à chaque rencontre, et de toucher le gros lot avec les droits TV. Deux manques à gagner colossaux. Résultat, toute dépense supplémentaire est surveillée de près, sauf si elle était jugée capitale. C’est aussi pourquoi le limogeage de Thomas Tuchel, en qui Leonardo n’a pas vraiment confiance pour l’avenir, a longtemps été repoussé. Le virer, lui et ses adjoints, coûtait ainsi 10 ME au début de l’automne. Forcément, le temps passe et les salaires tombent, ce qui rend l’addition moins salée. Ainsi, c’est désormais un montant légèrement supérieure à 5 ME qui serait nécessaire pour changer de coach à six mois de la fin de son contrat. De quoi semer le doute à Doha, si jamais le PSG venait à passer la trêve un peu trop loin de la première place.

Toutefois, L’Equipe l’affirme, un succès dans le Nord ce dimanche soir mettrait Thomas Tuchel à l’abri de coup dur pendant les trêves, et lui garantirait ainsi de repartir pour la fin de la saison. De quoi préparer la double confrontation face à Barcelone plus sereinement, ce dont le PSG aurait bien besoin actuellement. Néanmoins, l’entraineur parisien se prépare à faire sans Neymar, et peut-être sans Mbappé, pour cette rencontre phare. En tout cas, plus rien ne pourra surprendre l’Allemand, qui s’attend à ne pas être prolongé, et à partir prochainement, et vise même d’ores et déjà le poste d’entraineur de Manchester United, où Ole-Gunnar Solskjaer est encore plus menacé que lui.