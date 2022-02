PSG : Paris fonce sur l'Algérie pour son mercato

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Riyad Mahrez sera en fin de contrat à Manchester City en juin 2023. Il est donc impératif que les Citizens prolongent leur important élément offensif ou le vendent cet été. A l'affût, le PSG en ferait bien le remplaçant de Kylian Mbappé.

Cela est devenu le principal problème des clubs, qu'ils soient plus ou moins puissants. Gérer la fin programmée du contrat d'un joueur, surtout un cadre de l'équipe. Le PSG est bien placé pour témoigner sur ce sujet. Les Parisiens n'ont jamais réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé dans la capitale et risquent de le voir partir cet été. Mais, le PSG a aussi su profiter de cette nouvelle donne sur l'Europe du football dans l'autre sens. En effet, Paris a attiré libres Georginio Wijnaldum ainsi que Sergio Ramos l'été dernier et pourrait encore récidiver.

Mahrez, le parisien de naissance dans le viseur du PSG

Cette fois-ci c'est du côté de Manchester City que Paris pourrait profiter des difficultés dans la prolongation d'un joueur. Riyad Mahrez est devenu un homme de base de l'équipe de Pep Guardiola qui domine nettement la Premier League. Toutefois, l'Algérien de 30 ans et le club mancunien n'ont pas encore réussi à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat, celui-ci arrivant à échéance en juin 2023. Une aubaine pour le PSG qui pourrait le récupérer dès le prochain mercato estival.

Paris Saint-Germain are monitoring Riyad Mahrez’s contract situation at #ManCity, with his current deal set to expire in 2023.



[via @MirrorAnderson] — City Xtra (@City_Xtra) February 10, 2022

En effet, selon David Anderson du Daily Mirror, le PSG « surveille » la situation de l'international algérien. Le club parisien est très intéressé par son profil, lui qui peut jouer milieu offensif ou ailier droit. C'est à cette deuxième position qu'il évolue le plus et pour laquelle le PSG le vise. Il serait une option de remplacement sérieuse pour combler le départ de Kylian Mbappé. Paris pourrait enfin ramener en France un vrai banlieusard en la personne du natif de Sarcelles et donc un homme qui pourrait se reconnaître dans le PSG. Si Mahrez est à la hauteur du joueur qui avait brillé en demi-finale de Ligue des Champions 2021 face à Paris, il sera assurément le bon plan pour succéder à Kylian Mbappé.