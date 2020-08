PSG : Paris finaliste de la coupe covid, la France déçoit Pierre Ménès

Dans : PSG.

Auteur d’un beau parcours en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas été soutenu par tout le pays. Certains ont même critiqué le format spécial de cette édition, provoquant la colère de Pierre Ménès.

Cette Ligue des Champions 2019-2020 a-t-elle la même crédibilité que les précédentes ? La question est revenue en boucle ces dernière semaines. Il faut dire que les conditions sanitaires ont contraint l’UEFA à mettre en place un « Final 8 » à huis clos, et avec des confrontations en une seule rencontre. De quoi alimenter le discours des détracteurs du Paris Saint-Germain, qui se préparaient déjà à dévaloriser un éventuel sacre parisien. Pour le journaliste Pierre Ménès, cette mentalité n’existe qu’en France.

« Alors évidemment, les matchs aller-retour, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Ça permet aussi de faire participer le public aux matchs chez eux, a commenté le spécialiste sur Twitter. Maintenant, on ne sait pas où en sera la pandémie au moment où l'on arrivera de nouveau aux matchs éliminatoires pour la saison 2020-2021. J'imagine que s'il y a encore des grosses restrictions au niveau du public, on pourrait de nouveau voir un "Final 8". »

Pierre Ménès a aimé cette édition

« Il n'y a qu'en France qu'on a dit que c'était une coupe covid, une coupe d'été, a-t-il regretté. En fait, tout ça parce que le PSG était en finale ! Je ne pense pas qu'on ait lu ça en Allemagne, je ne pense pas qu'en Catalogne on ait dit ça non plus vu qu'ils en ont pris 8... Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa à regarder, surtout pour des matchs à huis clos. Mais si la situation dans les stades revient à la normale, on retournera en matchs aller-retour. » Peu importe le format, les Parisiens feront le maximum pour revenir en finale.