PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait une promesse folle

Président incontournable du PSG depuis maintenant bientôt 10 ans, Nasser Al-Khelaïfi a toujours vu « plus grand » pour son club.

L’ambition de gagner la Ligue des Champions a failli se vérifier ce dimanche, mais le Bayern Munich est passé devant d’un cheveu, avec une victoire 1-0. Toujours très vexé par les défaites européennes de son équipe ces dernières années, le dirigeant qatari a cette fois-ci pris cet échec avec beaucoup plus de philosophie. Mieux, le président du Paris SG a promis que son équipe aurait sa revanche très prochainement, et que, pour la saison qui venait déjà de débuter, il visait à nouveau le titre européen.

« On est tristes. On a fait beaucoup de choses positives cette saison. On est arrivé en finale. On aurait pu marquer 2-3 buts. C’était un match serré. On a perdu, mais on sait que la Ligue des Champions n'est pas une compétition facile. Je suis fier de mes joueurs. On a fait un grand tournoi. On a été proches de gagner. C’est le football. Il faut l’accepter et travailler pour la saison prochaine pour la gagner. On y croit encore plus qu’avant. Je vous promets qu’on va la gagner cette Ligue des Champions », a souligné sur RMC Sport un Nasser Al-Khelaïfi qui estime clairement que le PSG est sur la bonne voie. A confirmer donc dans les mois à venir, même si dans un premier temps, il faudra digérer cet échec, puis l’analyser pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné.