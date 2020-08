PSG : Mbappé titulaire à Lisbonne, il est bouillant !

Dans : PSG.

Blessé à la cheville contre Saint-Etienne il y a une semaine au Stade de France, Kylian Mbappé devait initialement manquer trois semaines de compétition.

Logiquement, le pessimisme régnait au sein du Paris Saint-Germain au sujet de la participation de l’international français pour le choc de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Mais depuis la finale de la Coupe de la Ligue contre l’OL, l’espoir est de retour. Et pour cause, les images de Kylian Mbappé sautillant avec ses coéquipiers pour fêter le succès de son équipe ont redonné le sourire aux supporters du Paris Saint-Germain. Et cet espoir se confirme et ne cesse de grandir. Ce dimanche matin, le journal L’Equipe indiquait que Kylian Mbappé avait de plus en plus de chances d’être apte pour le quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne.

Une information confirmée cet après-midi par Le Parisien, qui va même plus loin en affirmant qu’une titularisation de Kylian Mbappé face à la formation de Gian Piero Gasperini est totalement possible. Tout dépendra bien évidemment de l’évolution de la blessure de l’ancien avant-centre de Monaco, mais l’optimisme est grandissant au sein du staff de Thomas Tuchel. Par ailleurs, le quotidien francilien affirme que Kylian Mbappé va se tester en milieu de semaine sur les pelouses particulièrement bien entretenues du Camp des Loges lors d’une séance d’appuis et de contre-appuis. Un exercice qui aura pour but de voir si la cheville de Kylian Mbappé tient comme cela est espéré. « Une étape importante où son ressenti et ses sensations guideront la suite du programme, et, si tout va bien, une reprise avec le ballon lors du stage à Faro (Portugal) à partir du 8 août » précise le média. Très inquiets il y a tout juste une semaine, les supporters du PSG peuvent désormais légitimement espérer un come-back de leur pépite de 21 ans en Ligue des Champions…