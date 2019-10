PSG : Paris félicité pour ce coup génial à 20 ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain réalisait un transfert inattendu en bouclant la venue de Pablo Sarabia en provenance du FC Séville contre un chèque d’environ 20 ME. Joueur de complément à la mentalité irréprochable, l’Espagnol de 27 ans connaît néanmoins quelques difficultés d’adaptation dans la capitale française. Peu en vue lors de ses dernières apparitions, l’ancien Sévillan sera très attendu ce mardi soir sur la pelouse de Galatasaray, où il a de grandes chances d’être titulaire. Nouveau buteur maison de l’AS Monaco et ancien partenaire de Sarabia à Séville, Wissam Ben Yedder n’a aucun doute sur la réussite du Parisien dans son nouveau club comme il l’a indiqué au journal L’Equipe.

« Il sort d’une année à Séville où il a été très efficace. Et on le sentait très en confiance. Plus il était décisif, plus il tentait des choses, plus il marquait. Il était dans une grosse dynamique. C’est un joueur qui a besoin de confiance. Ce n’est pas quelqu’un de renfermé, il peut même être un leader. Il nous motivait beaucoup à Séville mais il doit sentir la confiance autour de lui. Il est très exigeant avec lui-même. En plusieurs saisons, je ne l’ai jamais vu engueuler un coéquipier. Non, lui, quand ça ne va pas, il s’en prend avant tout à lui » a estimé l’international français, convaincu que Paris a réalisé un très joli coup cet été au mercato.