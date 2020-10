PSG : Paris fait une première offre pour Dele Alli !

Dans : PSG.

Encore et toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain en cette fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain est enfin passé à l’action dans le dossier Dele Alli (Tottenham).

D’ici au 5 octobre prochain, date de la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale espère toujours recruter un défenseur central, un attaquant et un milieu de terrain. Dans l’entrejeu, la piste menant à Dele Alli est la plus chaude à l'heure actuelle. En froid avec son entraîneur José Mourinho chez les Spurs, avec lesquels il ne joue presque plus depuis plusieurs semaines maintenant, l’international anglais est tenté à l’idée de rejoindre le finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Pour rendre ce deal faisable, le PSG a même passé une nouvelle vitesse au cours des dernières heures. En effet, selon les informations de RMC Sport, Paris a transmis une première offre de prêt à Tottenham pour Dele Alli.

Sauf que pour l’instant, Daniel Levy se montre toujours inflexible. Mais si le président du club anglais ne veut pas lâcher son milieu offensif de 24 ans, le PSG souhaite que le joueur fasse le forcing pour convaincre les dirigeants de son club, en leur disant que la solution d’un prêt (avec option d’achat ?) serait la meilleure possible pour toutes les parties. En tout cas, et alors que le dossier Tiémoué Bakayoko (Chelsea) est au point mort, le PSG ne va rien lâcher pour Dele Alli, sachant que les discussions se poursuivent entre Paris et Tottenham.