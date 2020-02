PSG : Paris exclu comme Man City, le Qatar agressé !

Dans : PSG.

Au lendemain de l'annonce par l'UEFA de l'exclusion de Manchester City pour les deux prochaines saisons des coupes européennes, le patron du foot espagnol exige la même chose contre le PSG.

C’est un véritable coup de tonnerre qui a résonné vendredi dans le ciel du football européen avec l’annonce de l’UEFA au sujet des Citizens, le club entraîné par Pep Guardiola étant exclu pendant deux ans des coupes européennes. Au cœur de cette décision, les comptes financiers du club anglais, lequel se serait arrangé pour échapper illégalement aux règles du fair-play financier. Bien évidemment, Manchester City a déjà annoncé qu’il faisait appel de cette sanction, et le feuilleton pourrait durer plusieurs mois. Mais dans la foulée de cette lourde sanction de l’UEFA à l’encontre de Manchester City, le patron de la Liga est monté au créneau pour s'attaquer au Paris Saint-Germain.

Et si Javier Tebas est sorti de son mutisme, c’est pour implicitement réclamer que le PSG soit lui aussi exclu des coupes d’Europe tout comme Manchester City, estimant que le Qatar dopait financièrement le club de la capitale. « L'UEFA prend enfin des mesures décisives. L'application des règles du fair-play financier et la répression du dopage financier sont essentielles pour l'avenir du football. Nous réclamons une action sévère contre Manchester City et le Paris Saint Germain depuis des années. Mieux vaut tard que jamais », a expliqué Javier Tebas, qui depuis longtemps réclame la tête du PSG. Le transfert de Neymar du FC Barcelone au Paris SG au mercato 2017 avait été la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase pour le patron de la Liga. Ce dernier n’a pas que des amis à la Ligue de Football Professionnel où on lui a parfois rappelé que les géants espagnols avaient souvent utilisé des subterfuges économiques pour échapper à bien des soucis et que de son côté le Paris Saint-Germain n'avait rien eu à se reprocher auprès du gendarme financier de l'UEFA.