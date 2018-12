PSG : Paris était à Amsterdam pour De Jong… et De Ligt !

Dans : PSG, Mercato.

Comme révélé par De Telegraaf, le Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec Frenkie De Jong (21 ans).

Ses dirigeants Antero Henrique et Maxwell se sont rendus à Amsterdam et ont visiblement convaincu l’agent du Néerlandais, invité par Kylian Mbappé et par deux célèbres agents. En effet, Pini Zahavi et Mino Raiola travaillent également sur ce dossier, indique Paris United. L’Italo-Néerlandais serait le plus actif puisqu’il tenterait également d’attirer le défenseur central Matthijs De Ligt (19 ans), l’autre pépite de l’Ajax Amsterdam.

D’ailleurs, les deux Néerlandais ont été aperçus en compagnie de Maxwell. Du coup, on s’interroge forcément sur la capacité du PSG à financer cette double opération. Concernant De Jong, le prix du transfert serait estimé à 75 M€. Un montant que Paris tente de revoir à la baisse, sachant que l’Ajax peut faire monter les enchères grâce aux autres cadors intéressés.

L’alternative en Russie

Sinon, le leader de Ligue 1, menacé par une enquête de l’UEFA, peut tenter d’augmenter ses revenus ou de vendre des joueurs. Cela tombe bien, l’Ajax apprécie les Parisiens Stanley N’Soki et Christopher Nkunku. Et si tout cela ne suffit pas, le PSG aurait un plan B nommé Leandro Paredes (24 ans, Zénith Saint-Pétersbourg), le milieu argentin dont l’agent rencontrera la direction francilienne la semaine prochaine.