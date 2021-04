PSG : Paris et Xavi Simons, ça s'excite

Dans : PSG.

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 contre Strasbourg samedi, Xavi Simons va probablement s'installer dans la durée au sein du Paris Saint-Germain.

Depuis qu'il est tout petit, Xavi Simons est considéré comme une pépite. Formé à La Masia du Barça de 2010 à 2018, le millieu offensif a rejoint le PSG en 2019 en tant que joueur libre, sachant que Barcelone ne comptait plus vraiment sur lui à ses 16 ans. Depuis son arrivée dans la capitale française, le Néerlandais a gravi toutes les marches une à une. À bientôt 18 ans, Xavi Simons fait désormais partie intégrante de l'effectif de Mauricio Pochettino. Lancé en Coupe de France contre Caen en février dernier, le jeune espoir a officiellement débuté sa carrière chez les pros face à Strasbourg le week-end dernier. Entré en jeu en toute fin de rencontre, Xavi Simons a donc débloqué son compteur en L1. Pas une fin en soi pour celui qui rêve de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Un statut qu'il aimerait bien acquérir au PSG.

Paris va proposer un contrat longue durée à Xavi Simons

En tout cas, il devrait en avoir la possibilité. Puisque selon les informations de Fabrizio Romano, Paris cherche à prolonger son crack, à un peu plus d'un an de la fin de son bail. « Xavi Simons recevra bientôt une nouvelle proposition de contrat de la part du Paris Saint-Germain, après ses débuts professionnels. La direction du PSG veut lui proposer un nouveau contrat à long terme, alors que le contrat actuel expire en 2022. Mino Raiola a toujours été proche de Simons depuis qu'il était au Barça », a avoué le spécialiste du mercato sur Twitter. Si Leonardo veut sécuriser les dossiers Neymar et Mbappé avant l'été prochain, le directeur sportif souhaite aussi assurer l'avenir du PSG. Reste à savoir si Xavi Simons a envie de rester à Paris, où il devra avoir un peu de patience avant de s'imposer comme un titulaire. En tout cas, avec ce dossier Simons, Paris passe un vrai test vis-à-vis de sa nouvelle politique, qui doit permettre au PSG de garder ses meilleurs jeunes.