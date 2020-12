PSG : Paris est prévenu, le Barça n'a jamais été aussi nul

Dans : PSG.

Dans deux mois, le PSG se remettra en mode Ligue des Champions, et tous les supporters parisiens attendent clairement ce moment.

Impossible de fanfaronner étant donné ce qu’il s’était passé il y a quatre ans avec la « remontada », mais le Paris SG partira clairement avec l’étiquette de favori dans cette double confrontation face au FC Barcelone. Le Barça n’a plus rien d’un ténor européen, et ne cesse de se faire sortir prématurément, avec souvent des humiliations comme contre la Roma, Liverpool ou le Bayern Munich plus récemment. Il semble même encore plus sur la pente descendante ces derniers temps, avec un collectif absent, des noms sur le terrain mais aucun mouvement, et des résultats en chute libre à l’image de la déculottée à domicile face à la Juventus (0-3). Le club catalan n’a pas de quoi faire peur au PSG, avoue Omar Da Fonseca, le consultant de BeIN Sports spécialisé dans le football espagnol.

« On vit la pire des périodes. Les bons joueurs existent mais l’équipe ne parvient pas à les faire évoluer ensemble. Le pire, c’est qu’on n’a pas vraiment d’explications rationnelles... Le Barça joue mal, le Barça ne fait plus du tout peur, le Barça ennuie, le Barça ne marque pas... Toutes les carences sont amplifiées. Tout le monde est en dessous. Aujourd’hui, quand tu vois Griezmann, Messi, Busquets, Lenglet, Alba... Comment ces joueurs en sont-ils arrivés là ? Personne ne sait ce qu’il se passera en février. Mais, dans l’état actuel des choses, je ne veux pas parler de faux choc entre le PSG et le Barça mais, s’il faut sortir un favori, c’est Paris », a avoué dans Le Parisien l’Argentin, ancien joueur du Paris SG, et dont le pronostic est à l’heure actuelle difficile de déjouer.