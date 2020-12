LdC : Fred Hermel l'annonce Paris fera payer la remontada au Barça

Dans : PSG.

Le PSG va retrouver le FC Barcelone en Ligue des champions, quatre ans après la remontada. Pour Frédéric Hermel, c'est l'occasion pour Paris de se venger du Barça.

Mathématiquement il y avait une chance sur sept pour que le Paris Saint-Germain tombe sur le FC Barcelone lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, puisque le PSG ne pouvait pas affronter aussi vite Leipzig, son adversaire lors de la phase de groupes. Mais bien évidemment, le hasard a fait que le club de la capitale affrontera le Barça, et que quatre ans après la remontada, presque jour pour jour, le club de la capitale va retrouver l’ogre catalan. Depuis 2017, et cette soirée si sinistre pour les supporters du Paris Saint-Germain, nombreux sont ceux qui rêvent de voir le PSG se venger, d’autant que depuis Neymar a quitté le FC Barcelone. Pour Frédéric Hermel, correspondant de L’Equipe et de RMC en Espagne, ce tirage au sort est plutôt une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et ses joueurs, car le Barça 2020-2021 est bien loin de ses prédécesseurs.

Pour le journaliste, à Barcelone on ne fait pas les malins cette fois. « A partir du moment où le Barça a totalement foiré son dernier match contre la Juventus, alors qu’il avait la possibilité de terminer premier de son groupe, il s’exposait à un gros tirage. Et sincèrement, le PSG est un très mauvais tirage pour le Barça. De ce que j’ai vu du Barça cette saison, encore dimanche soir face à Levante, ce n’est pas un drame pour Paris de tomber contre cette équipe-là. Il faut oublier tout ce qu’il s’est passé avant, ce Barça-là est malade, il est décroché en Liga, il n’est pas efficace, il dépend de Lionel Messi comme toujours, sauf que Messi en ce moment a du mal à faire la différence. Alors oui, ce n’est pas génial comme tirage, mais ce n’est pas dramatique non plus, loin de là. (...) A l’heure actuelle, un PSG sérieux peut s’en sortir. Il faudra voir l’évolution sur les prochains matchs, mais les commentateurs espagnols ne sont pas du tout optimistes à l’heure actuelle. Je pense que tous mes confrères diront que le PSG est favori », a confié, sur RMC, un Frédéric Hermel très confiant pour le Paris Saint-Germain.