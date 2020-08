PSG : Paris est devenu le Neymar Saint-Germain

Dans : PSG.

C'est une évidence, Neymar ne s'est jamais aussi bien senti au Paris Saint-Germain et ne le masque pas. Le PSG doit en profiter.

Il y a un an, Neymar traînait les pieds à revenir à l’entraînement au Paris Saint-Germain, et ne cachait pas qu’il attendait un accord entre Nasser Al-Khelaifi et Josep Maria Bartomeu afin de retourner au Barça. Mais rien ne s’est déroulé comme Neymar le souhaitait, et la star brésilienne est finalement restée au PSG. Mais depuis plusieurs mois, l’attaquant de la Seleçao semble s’épanouir comme jamais au sein du club de la capitale, Neymar passant désormais plus de temps avec ses coéquipiers qu’avec sa célèbre bande d’amis. Pour Isabela Pagliari, proche du clan Neymar, il est évident que son compatriote a le désir de réussir à Paris et que cela change tout dans ses performances et ses ambitions.

Et la journaliste brésilienne d’expliquer ce changement radical pour Neymar et le Paris Saint-Germain. « Neymar a organisé avec toute l’équipe un dernier déjeuner à Paris. C’est pour que tout le monde soit ensemble et cela a étonné Leonardo qui dit n’avoir jamais vu cela avec une équipe qui s’entend très bien dans le travail. Dès qu’il y a un anniversaire, il y a du monde c’est incroyable, ils se retrouvent comme de vrais amis et non des collègues de travail. Ils veulent remporter la Ligue des Champions et c’est Neymar qui a pris le rôle de leader dans cette équipe. C’est l’équipe de Neymar, on peut dire, car il a confiance et il sait qu’avec l’absence de Marco Verratti, d’Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé qu’il peut être décisif et croit en cette équipe. Neymar est aussi heureux à Paris qu’à l’époque où il était à Barcelone. C’est vrai, il a connu des moments difficiles avec des blessures, il a souhaité quitter le club, mais il se sent maintenant chez lui. On ressent quelque chose de magique dans cette équipe », a confié, sur Europe 1, Isabela Pagliari.