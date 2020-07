PSG : Paris est chaud, objectif 4 recrues au mercato !

Dans : PSG.

Totalement inactif pour l’instant, le PSG devrait accélérer sur le mercato après le Final 8 de la Ligue des Champions.

Pour le moment, le Paris Saint-Germain s’est contenté de lever l’option d’achat de Mauro Icardi cet été. Mais assurément, le calme ne régnera pas tout l’été dans les bureaux du Camp des Loges. Et pour cause, Le Parisien annonce en ce début de semaine que le PSG a bel et bien l’intention de s’activer dans les semaines à venir sur le marché des transferts. A en croire le quotidien francilien, c’est un total de quatre joueurs que Leonardo souhaite recruter afin de renforcer l’effectif à la disposition de Thomas Tuchel pour la saison prochaine.

La priorité du Paris Saint-Germain semble être le recrutement d’un défenseur central, indispensable après les départs cumulés de Tanguy Kouassi au Bayern Munich et de Thiago Silva, dont le contrat ne sera pas prolongé. Également dans le secteur défensif, Leonardo souhaite impérativement recruter un latéral droit, sa confiance en Colin Dagba et en Thilo Kehrer étant très limitée. Pour rappel à ce poste le Paris SG a perdu Thomas Meunier, lequel s’est engagé en faveur du Borussia Dortmund. Cela ne surprendra personne, mais Le Parisien confirme que le Paris Saint-Germain a également l’ambition de renforcer son entrejeu avec la venue d’un milieu de terrain supplémentaire. A ce poste, les pistes sont nombreuses (Milinkovic-Savic, Ndombele) mais l’enveloppe mercato du PSG ne permet pas à Leonardo de réaliser des folies. Enfin, et comme cela est pressenti depuis plusieurs semaines, il apparaît de plus en plus évident que le Paris SG devra recruter un attaquant de pointe afin de combler les départs d’Edinson Cavani et d’Eric-Maxim Choupo-Moting (libres). Autant dire que c’est un vaste chantier qui attend le directeur sportif du Paris Saint-Germain aux mois d’août et septembre…