PSG : Paris en pole, Camavinga priorité du Qatar !

Dans : PSG.

Auteur de son premier but avec l’Equipe de France la semaine dernière, Eduardo Camavinga sera sans aucun doute très courtisé lors du prochain mercato.

Le nouveau chouchou des supporters de l’Equipe de France est pleinement concentré sur sa saison au Stade Rennais. Mais le jeune homme de 17 ans aura bien du mal à faire abstraction de la folie qu’il suscite depuis quelques semaines. Et pour cause, Eduardo Camavinga risque bien d’être l’un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato estival. Du haut de son jeune âge, « Cama » a déjà fait craquer Zinedine Zidane, lequel apprécie son profil et aimerait le recruter au Real Madrid. A en croire les informations du journal AS, Manchester United s’est également invité dans la danse et a manifesté son intérêt pour le milieu relayeur du Stade Rennais.

Les Red Devils ne voudraient pas manquer l'occasion de recruter l’une des futures grandes stars du football mondial. Mais selon Eurosport, qui relaie l’information du quotidien espagnol et qui apporte quelques précisions, le Paris Saint-Germain est toujours en avance sur Manchester United dans ce dossier. « Paris et le Real Madrid ont pris les devants dans la course à la signature du prodige », fait savoir le média sportif. Une nouvelle qui réjouira les supporters du PSG, lesquels seront évidemment unanimes pour dire que la signature d’Eduardo Camavinga dans la capitale française serait une excellente nouvelle. Reste que la crise financière est passée par là, ce qui signifie qu'il ne sera pas simple pour le Paris Saint-Germain de satisfaire les exigences du Stade Rennais dans ce dossier. A moins que le Qatar ne fasse une folie comparable à celles réalisées en 2017 au moment des recrutements de Neymar puis de Kylian Mbappé. Rien d’impossible, dans la mesure où l’Emir a personnellement pris le dossier Eduardo Camavinga en main…