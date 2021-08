Mercato : Libre en 2022, Pogba rêve toujours du PSG

Dans : PSG.

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain avant l’arrivée surprise de Lionel Messi, Paul Pogba refuse toutefois de voir son avenir à Manchester United.

À la fin du mois de juillet, Paul Pogba semblait à un pas de Paris. Chez les Red Devils depuis 2016, le champion du monde avait clairement des envies d’ailleurs. À un an de la fin de son contrat à MU, le milieu de terrain se voyait bien relever un nouveau challenge au PSG… Sauf qu’entre temps, Paris s’est attaché les services de Leo Messi. Après que le Barça ait échoué à prolonger le sextuple Ballon d’Or, la direction francilienne a mis toutes ses économies pour proposer un bail XXL à la Pulga. Outre une prime à la signature de 25 millions d’euros, Messi a paraphé un contrat de trois ans, dont une saison en option, avec un salaire annuel de 35 ME net. À cause de ce nouveau bail historique, qui vient s’ajouter à ceux de Neymar, Mbappé, Ramos ou Donnarumma, le PSG a désormais une énorme masse salariale. Autant dire que la possibilité de recruter Pogba est désormais mise de côté par Leonardo.

Pogba à Paris en 2022 ?

En contact avec Mino Raiola, le directeur sportif va toutefois placer ses pions pour l’année prochaine. Puisque malgré une belle proposition de prolongation, l'international français ne signera pas un nouveau bail à Old Trafford. D’après le Daily Mail, « Pogba quittera gratuitement Manchester pour la deuxième fois de sa carrière, dix ans après son départ à la Juventus ». Libre en 2022, Pogba aura même la possibilité de signer un pré-contrat avec un club étranger dès le mois de janvier prochain. Du côté du PSG ? C’est possible, vu que Paris « va continuer de surveiller la situation de Pogba ». Sauf que pour financer une autre arrivée majeure comme celle-ci, le club entraîné par Mauricio Pochettino devra faire de la place dans son effectif, en vendant quelques joueurs au cours des prochains mercatos. Ce qui est loin d’être gagné...