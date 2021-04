PSG : Paris en alerte rouge avant Strasbourg

Dans : PSG.

Après avoir gagné à Manchester United, à Barcelone et à Munich, le PSG tremble à l’idée de devoir jouer à Strasbourg.

Pour deux raisons principalement. Tout d’abord, la défaite du week-end dernier face à Lille met en danger la défense de son titre de champion, et tout autre résultat qu’une victoire pourrait commencer à sérieusement compromettre les chances de première place. Ensuite, c’est la santé physique des Parisiens qui inquiète avant de se rendre en Alsace, où l’accueil est souvent musclé face à une équipe qui aime jouer sur son potentiel physique. Avant cette rencontre, l’infirmerie du PSG est déjà bien remplie. Blessé peu avant d’inscrire un précieux but face au Bayern, Marquinhos est forfait pour cette rencontre, et probablement pour le retour contre les Allemands.

En isolement en raison du Covid, Marco Verratti et Alessandro Florenzi vivent deux situations différentes. Le milieu de terrain pourrait revenir à l’entrainement lundi en cas de feu vert médical, avec donc une seule séance dans les jambes avant le match de Ligue des Champions, souligne Le Parisien. Pour Florenzi, le forfait est quasiment inévitable, que ce soit pour la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Face à Strasbourg, Neymar commencera à purger sa suspension, tandis qu’Icardi et Kurzawa sont toujours blessés. De son côté, Mauricio Pochettino ne voudra prendre aucun risque, et devrait donc mettre au repos deux joueurs légèrement touchés en Bavière. Il s’agit de Presnel Kimpembe, fatigué après l’enchainement des matchs avec les Bleus et le PSG, mais aussi Mbappé, qui a reçu un petit coup au mollet en fin de rencontre. Même le héros Keylor Navas va certainement être mis sous cloche pour ce déplacement. Autant dire que la prudence sera de mise et l’équipe du PSG pourrait donc avoir un drôle de visage face au Racing ce samedi, en espérant ne pas perdre de nouveaux joueurs avant le retour très attendu contre le Bayern de mardi.

La compo probable contre Strasbourg : Rico - Dagba, Kehrer, Diallo, Bakker - Paredes, Herrera, Rafinha - Sarabia, Kean, Draxler