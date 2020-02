PSG : Paris défendu pour sa gestion bizarre de Neymar !

Dans : PSG.

A la sortie du match contre le Borussia Dortmund mardi soir en Ligue des Champions (2-1), Neymar fustigeait le PSG pour la gestion de sa blessure aux cotes.

« C'est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n'est pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi » pestait le n°10 du Paris Saint-Germain, bien conscient de ne pas avoir réalisé un gros match au Signal Iduna Park malgré son but, qui laisse un grand espoir de qualification au PSG dans l’optique du match retour. Thomas Tuchel aurait également aimé faire revenir Neymar plus rapidement à la compétition mais au sein du club, certains voix importantes se sont levées afin de préserver Neymar pour s’assurer de la présence du Brésilien contre Dortmund.

Une gestion qui n’étonne pas plus que cela Tite, le sélectionneur du Brésil, lequel s’est exprimé à ce sujet dans une interview accordée au journal madrilène AS. « Je comprends la situation. Neymar a des antécédents avec les blessures. L’an passé, il s’est blessé et le PSG a été éliminé » a commenté Tite, pour qui il était donc finalement assez compréhensible que le Paris Saint-Germain préserve Neymar dans l’optique de ce match crucial face au Borussia Dortmund. Et de conclure. « En Ligue 1, le championnat est presque gagné. Je comprends que le club ne veuille pas prendre le risque de voir son joueur le plus important à nouveau blessé ». Reste qu’à force de préserver Neymar, le Barcelonais est arrivé totalement hors de rythme sur la pelouse de Dortmund mardi. Et sans surprise, il n’a pas livré un grand match, cherchant systématiquement la solution individuelle mais manquant cruellement de jus pour faire la différence contre Zagadou, Hummels, Can, Witsel et les autres colosses de la défense du Borussia Dortmund…