PSG : Paris dans une impasse au mercato, Riolo est méga inquiet

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Nerveux devant le mercato du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ferait bien de ne pas écouter les observateurs s’il veut se rassurer. Car la plupart d’entre eux partagent le pessimisme de l’entraîneur allemand, lequel souhaiterait idéalement recruter deux milieux de terrain au mercato. Interrogé sur RMC Sport, Daniel Riolo estime que c’est une succession de petites erreurs qui amène aujourd’hui à une impasse difficile à résoudre pour le club de la capitale. D’autant que la Ligue des Champions va arriver vite et que Thomas Tuchel aurait aimé intégrer rapidement ses éventuelles recrues afin qu’elles soient prêtes pour le match contre Manchester United.

« Tuchel, comme n’importe quel entraîneur, il veut avoir le meilleur effectif possible. Il sait que les objectifs sont très élevés, c’est-à-dire loin en Ligue des Champions. N’importe quel observateur du foot, même pas chevronné, voit très bien qu’il y a une carence au milieu de terrain au PSG. Lui a sa réaction d’entraîneur, il se plaint on va dire, il est nerveux face à une situation qui l’amène à un constat. Le problème c’est que la carence au milieu de terrain on la connaît depuis plusieurs années, comme on la connaissait avec celle de l’arrière gauche. Tuchel, son rôle, cela va être de tirer le maximum de son effectif, qui est quand même de qualité. Il y a un moment une succession de petites erreurs amène à une impasse qui est celle d’aujourd’hui » a expliqué le polémiste de l’After Foot, pour qui il va être délicat de régler les problèmes du PSG au milieu durant le mercato hivernal…