PSG : Paris croise l'Inter loin du dossier Icardi au mercato

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au PSG l’été dernier, Mauro Icardi fera sans aucun doute l’objet de discussions entre les deux clubs dans les prochaines semaines.

On le sait, l’Inter Milan souhaite impérativement vendre son ancien capitaine, en conflit avec les supporters nerazzurri. Toutefois, il n’est pas certain que le Paris Saint-Germain lève l’option d’achat à 70 ME dont il dispose pour recruter l’international argentin, ce dernier ayant pris place sur le banc des remplaçants avec l’interruption des compétitions. Le doute est total dans ce dossier, qui pourrait bien ne pas être le seul à lier l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d’été selon les informations récoltées par le Mundo Deportivo.

Et pour cause, le média catalan affirme dans son édition du jour que l’entraîneur milanais Antonio Conte est très intéressé par le profil de Nelson Semedo. Titulaire à Barcelone cette saison, le Portugais n’est pas poussé vers la sortie par les dirigeants blaugranas. Néanmoins, l’ancien latéral du Benfica Lisbonne ne sera pas conservé en cas d’offre satisfaisante en raison de la situation particulièrement critique de Barcelone financièrement. L’Inter Milan souhaiterait profiter de l’aubaine en recrutant Semedo, dont les caractéristiques techniques collent parfaitement avec ce que recherche Antonio Conte dans son 5-3-2 au poste de piston droit. Souvent associé à Semedo ces derniers mois, le PSG surveille également le latéral afin de combler le départ plus que probable de Thomas Meunier, en fin de contrat et qui figure sur la short-list du Borussia Dortmund, de Naples et de la Juventus Turin au mercato. C’est donc un duel inattendu qui pourrait opposer l’Inter au PSG pour Nelson Semedo l’été prochain…