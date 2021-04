PSG : Paris critiqué, c'était mieux avant

Dans : PSG.

Excellent en Ligue des Champions, le PSG ne se balade pas en Ligue 1 cette saison et bataille toujours durement pour le titre.

Samedi après-midi, le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino est venu à bout de Metz (1-3) grâce à un nouveau doublé de Kylian Mbappé. Très critique à l’égard de Pablo Longoria il y a quelques jours, Frédéric Antonetti s’est de nouveau fait remarquer après la défaite de son équipe. Cette fois, ce n’est pas le président de l’OM qui a subi les foudres du Corse, mais bien les joueurs du PSG. Selon l’ex-entraîneur du Stade Rennais, la mentalité des stars de Paris laisse clairement à désirer. Voilà des propos qui ne devraient pas manquer d’agacer Neymar, Mbappé, Leonardo ou encore Nasser Al-Khelaïfi.

« Peut-être qu’on n’a pas vu le meilleur PSG, non plus. C’est difficile… Mais non, je ne pense pas. Je pense qu’ils n’ont pas la mentalité. Ils n’ont pas la mentalité. Je trouvais l’équipe de Rai, de Valdo… plus saine, je dirais ça comme ça ! Là, il y a des attitudes qui me gênent. Il y a du talent, tout ça… Mais une équipe comme celle d’Ibrahimovic, par exemple, c’était costaud. C’est un bon PSG. Mais j’ai trouvé des équipes beaucoup plus régulières dans le match et dans la saison. Ils ont perdu combien de matchs ? Huit ? C’est beaucoup trop pour une équipe de cette valeur, avec autant d’argent. Mais il y a surement des circonstances, je ne vais pas analyser leur saison. Vous me posez une question… Au niveau du comportement, l’attitude il y a des choses qui me gênent par rapport à l’équipe de 94-95. Alors peut-être que les choses ont changé, peut-être que j’ai vieilli, je ne sais pas » a lancé Frédéric Antonetti, très critique à l’encontre des Parisiens après ce succès du PSG à Metz et cela à quelques jours du match face à Manchester City en Ligue des Champions.