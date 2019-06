PSG : Paris craque et fixe à 400 ME le prix de Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le FC Barcelone rêve de Neymar. Non, cette fois ce n’est pas une rumeur. Lundi, RMC confirmait que le club catalan était venu aux renseignements auprès du Paris Saint-Germain dans le but de recruter la star brésilienne. Mais à moins d’un improbable retournement de situation, le meneur de jeu parisien restera en France cet été. Notamment car le PSG a fermé la porte à son départ, en fixant un prix insurmontable pour n’importe quel club européen, selon les informations obtenues par Paris-United.

« Du côté des offres possible faites par Barcelone, rien ne tient vraiment la route. Son prix (environ 400 millions d’euros) refroidi considérablement les ardeurs catalanes. Josep Bartomeu a bien tenté de jouer sur ce dossier en parallèle du dossier Coutinho, mais il est assez improbable de voir Neymar faire le chemin inverse de son ami, quand on sait que c’est lui qui pousse pour le voir arriver dans la capitale. Et puis que dire de cette idée d’inclure Ivan Rakitic, Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé dans un hypothétique transfert. Vous l’aurez donc compris, Neymar sera toujours parisien la saison prochaine, quoi que vous entendiez cet été. Il existe trop de paramètres, tant économiques, sportifs et politiques pour que le Brésilien puisse quitter la capitale cet été » explique le média, pour qui il n’y a donc aucun doute à avoir sur l’avenir de Neymar.