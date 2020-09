PSG : Paris cible le « petit prince » du football espagnol !

Dans : PSG.

Le mercato fermera officiellement ses portes au début du mois d’octobre et pour l’heure, le PSG est resté totalement inactif.

Le club de la capitale s’est contenté, pour le moment, de lever l’option d’achat de Mauro Icardi. Dans le sens inverse, il y a cependant eu du mouvement avec les départs de Tanguy Kouassi, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Thiago Silva ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting. Il est donc urgent pour Leonardo de recruter afin d’étoffer l’effectif à disposition de Thomas Tuchel, d’autant plus que le vestiaire du PSG est actuellement décimé par les nombreux cas de Covid-19. Au milieu de terrain, le directeur sportif brésilien aimerait recruter un joueur supplémentaire et dans cette optique, le profil de Fabian Ruiz (Naples) lui plaît énormément selon le Corriere dello Sport.

« Le PSG, dès qu’il a digéré la défaite en finale de Ligue des champions, a commencé à définir des stratégies pour l’avenir. En ce calme été, où rien ne s’est passé et où tout peut encore arriver, l’Espagnol est devenu un souhait pour l’avenir. Fabian est considéré comme un petit prince du football avec sa modernité, sa capacité à évoluer dans les matches, à les transformer, à se transformer. C’est un milieu de terrain au sens large qui séduit Leonardo » écrit le journal transalpin, pour qui l’intérêt de Leonardo envers Fabian Ruiz ne fait absolument aucun doute. Reste maintenant à savoir quelle sera la somme exigée par le tumultueux président napolitain, Aurelio De Laurentiis. Assurément, le Paris Saint-Germain devra consentir un énorme effort financier pour s’attacher les services de Fabian Ruiz, lequel reste sur deux saisons excellentes à Naples et qui figurait il y a peu de temps encore sur la short-list du FC Barcelone et du Real Madrid.