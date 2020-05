PSG : Paris chaud sur Haaland, l'énorme choc du mercato ?

Dans : PSG.

Phénoménal depuis sa signature au Borussia Dortmund en janvier (10 buts en Bundesliga), Erling Haaland intéresse le PSG.

Très régulièrement, le buteur norvégien du BVB est associé au Real Madrid par la presse espagnole. En quête d’un avant-centre capable de suppléer Karim Benzema, le club de la Casa Blanca apprécie grandement le profil de l’ancien attaquant du RB Salzbourg. Mais selon les informations divulguées ce mercredi par le journal Marca, Florentino Pérez n’est pas seul sur ce dossier. Et pour cause, pour la première fois depuis son explosion au plus haut niveau, voilà qu’Erling Haaland est associé… au Paris Saint-Germain. Pour le quotidien espagnol, l’attaquant du Borussia Dortmund est une vraie piste du club de la capitale à l’avenir, d’autant que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé, qu’Edinson Cavani est en fin de contrat et que le flou règne autour de la situation de Mauro Icardi.

Financièrement, il faudra toutefois casser sa tirelire pour s’attacher les services du tueur norvégien. Recruté pour seulement 20 ME en provenance de Salzbourg le 1er janvier dernier par le Borussia Dortmund, celui qui a marqué le premier but de la Bundesliga le week-end dernier est maintenant estimé à près de 120 ME. Une véritable fortune pour un attaquant de 19 ans, dont l’expérience en Ligue des Champions se résume uniquement à la saison 2019-2020. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain sera prêt à poser une telle somme sur la table pour s’offrir l’un des plus grands espoirs de la planète à son poste. On peut légitimement se le demander, alors que le PSG tente déjà par tous les moyens de faire baisser l’option d’achat de Mauro Icardi, Leonardo estimant que 70 ME est une somme bien trop importante pour l’attaquant argentin…