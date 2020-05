PSG : Mbappé et Haaland, le Real Madrid rêve plus grand

Dans : PSG.

Déterminé à se bâtir une véritable « Dream Team » dans les deux années à venir pour inaugurer le nouveau Bernabeu, le Real Madrid rêve toujours en grand de Kylian Mbappé.

Cela faisait longtemps. Ce lundi, l’attaquant du Paris Saint-Germain fait de nouveau la Une de la presse madrilène. Effectivement, AS titre sur le « trio du nouveau Bernabeu » au Real Madrid. Et pour le quotidien espagnol, il est absolument évident que l’obsession ultime de Florentino Pérez est de recruter Kylian Mbappé avant que ce dernier ne prolonge en faveur du Paris SG afin d’en faire la tête de gondole du projet madrilène. Mais au Real Madrid, on est très gourmand puisque l’avant-centre tricolore n’est pas le seul objectif du mercato sur les deux ans à venir.

En effet, Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont également succombé aux atouts sportifs d’Erling Haaland, premier buteur de la reprise de la Bundesliga après la crise du Covid-19 avec le Borussia Dortmund, et qui s’impose doucement, mais sûrement comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Pour le quotidien, qui cite des sources internes au Real Madrid, on estime que le trio que Haaland et Mbappé pourraient former avec Eden Hazard serait très complémentaire en alliant vitesse, créativité, qualités techniques et efficacité devant le but. Financièrement, ce projet XXL pourrait être rendu possible par les ventes programmées de Gareth Bale et de James Rodriguez dans les années à venir. Le journal précise par ailleurs que la masse salariale du vestiaire du Real Madrid, qui n’a rien à voir avec celle du PSG ou de Barcelone, peut permettre au vice-champion d’Espagne en titre de réaliser cette double folie. Paris et le Borussia Dortmund peuvent donc trembler…