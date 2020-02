PSG : Paris c'est une honte, Carine Galli craque !

Dans : PSG.

Le PSG risque d'avoir les oreilles qui sifflent jusqu'au match retour contre Dortmund. Après la défaite en Allemagne, les critiques sont énormes contre le club de la capitale.

Dix jours après le show Leonardo, consécutivement à la victoire du Paris Saint-Germain contre Lyon au Parc des Princes, le directeur sportif brésilien du PSG était attendu au tournant. Et forcément, compte tenu de ce que l’on a vu à Dortmund, le retour de bâton est violent pour le Paris SG, ses dirigeants et ses joueurs. Pour Carine Galli, trop c’est trop et cette fois le PSG ne pourra pas se moquer du monde plus longtemps. Visiblement mécontente, la consultante de la chaîne L’Equipe est sortie de ses gonds.

Et du côté du Paris Saint-Germain, les oreilles ont probablement sifflé quand Carine Galli a vidé son sac. « Là c’est trop ! Même si le PSG peut se qualifier au retour, le contenu en fait est totalement insupportable. Ils nous expliquent que nous sommes négatifs, Leonardo, mais en même temps il y a les propos de Tuchel qui sont en opposition avec ceux de son directeur sportif. Il y a des choix qui sont incompréhensifs car depuis des mois tu travailles un système et tout d’un coup tu te dis qu’il faut trouver un autre système. Ce système ne fonctionne pas pendant 45 minutes et donc qu’est-ce que tu fais, tu le gardes. Évidement, le PSG peut perdre, mais c’est la façon de perdre ! Il y a des joueurs qui ne se battent même pas pour aller sauver des ballons en touche, tu as des joueurs qui sont complètement dépassés et ne jouent pas en équipe. C’est insupportable qu’on nous bassine avec cette équipe, les meilleurs joueurs du monde et tout ça, tout ça pour nous pondre une bouse comme ça », a lancé la journaliste, très mécontente de ce Dortmund-PSG. Et c’est clair, elle n’était pas la seule.