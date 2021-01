PSG : Paris c’est le Brésil, Neymar dévoile son onze de légende

Dans : PSG.

Désormais bien installé au sein du Paris Saint-Germain, Neymar a livré son onze de légende dans le club de la capitale française.

À l’occasion du cinquantième anniversaire du PSG, les joueurs parisiens ont été consultés pour former leur équipe-type de toute l’histoire de Paris. Lancé en juin dernier, ce vote est révélé au compte-gouttes. Et en ce début d’année 2021, c’est au tour de Neymar de révéler sa formation. Dans l'impossibilité de choisir l’un de ses partenaires, l'international brésilien n’avait donc pas pu sélectionner Thiago Silva en défense centrale. Par contre, le joueur le plus cher de l’histoire du foot a formé un Paris do Brazil, avec six compatriotes.

« Le onze de légende du PSG ? Très difficile. Buffon au gardien. Pour moi, c’est une idole. J’ai appris beaucoup de lui lors de son passage ici. À droite, Dani Alves. C’est l’un des meilleurs latéraux brésiliens de l’histoire. Ce fut un bonheur de partager tant de beaux moments avec lui. David Luiz et Alex en charnière centrale. Parce qu’ils sont Brésiliens et qu’ils ont beaucoup de qualités. Maxwell à gauche. Un joueur au talent énorme. Je suis heureux d’avoir pu jouer avec lui notamment avec la sélection. Thiago Motta au poste de sentinelle, pour sa qualité de jeu. Après, je mets Nenê. Parce que son pied gauche était magique. Le dernier milieu, David Beckham. C’est un joueur exceptionnel. J’adore sa manière de frapper le ballon. En attaque, je place Ronaldinho. C’est un magicien du football. Et je termine avec Zlatan Ibrahimovic et George Weah. En plus de leur talent, ce sont deux des meilleurs joueurs de l’histoire du foot », a expliqué Neymar sur les réseaux sociaux du PSG. Un onze complet dans lequel il pourrait bien rentrer, s’il arrive à amener Paris sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions.