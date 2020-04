PSG : Paris, Barcelone ou l’Angleterre, Kurzawa a choisi !

Dans : PSG.

En difficulté durant ses deux dernières saisons au PSG, Layvin Kurzawa n’en reste pas moins un joueur très apprécié sur le marché des transferts.

Et pour preuve, de nombreux clubs s’intéressent au défenseur du Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato. Libre de tout contrat à l’issue de la saison, Layvin Kurzawa a notamment été associé à Naples, l’Inter Milan, l’AC Milan, Arsenal, Chelsea ou encore Séville et le FC Barcelone ces derniers jours. Une belle liste de prétendant qui va offrir à Layvin Kurzawa le choix du roi l’été prochain. Et selon les informations de Sport, le défenseur tricolore a d’ores et déjà fait son choix pour son avenir.

Le média dévoile en ce milieu de semaine que Layvin Kurzawa a communiqué à son entourage son désir de rejoindre le FC Barcelone l’été prochain. Le club catalan, qui voit en Kurzawa une potentielle doublure de Jordi Alba, apprécie notamment les qualités offensives de l’international tricolore. Toutefois, le principal intéressé devra patienter un peu avant de voir l’intérêt de Barcelone se matérialiser par une proposition officielle puisque le journal catalan indique que la crise du coronavirus ralentit automatiquement tous les dossiers et que durant la crise sanitaire, Barcelone a mis en stand-by tous les dossiers relatifs au mercato.

Du côté du Paris Saint-Germain, cette crise aura également des conséquences économiques à tel point que la question d’une prolongation de Layvin Kurzawa pourrait se poser, cette option étant bien-sûr moins coûteuse que de recruter un nouveau latéral gauche (Alex Telles et Alex Sandro sont notamment pistés). Mais vraisemblablement, le défenseur du PSG, parfois critiqué et moqué par les supporters franciliens ces dernières années, ne reviendra pas en arrière. Que Nasser Al-Khelaïfi lui propose une prolongation de contrat ou pas, il a bien l’intention de rallier Barcelone. Le club catalan de son côté, va s’activer pour boucler le départ de Junior Firpo, notamment courtisé par l’Inter Milan, afin de libérer une place bien chaude à Kurzawa.