PSG : Paris au niveau du Real et du Barça, merci Neymar !

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain a raté son nouveau départ en Ligue des Champions cette semaine, le club de la capitale française a quand même franchi un nouveau cap en cette année 2020.

Il y a deux mois, le PSG jouait la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Malgré la défaite face au Bayern Munich, l’équipe de Thomas Tuchel est entrée dans le coeur des jeunes espoirs du football. Grâce à Neymar et Kylian Mbappé, Paris étend chaque jour un peu plus sa notoriété à l’échelle mondiale. Ce qui se traduit désormais de manière concrète, et notamment sur le marché des transferts, où les plus grosses pépites évoquent désormais le nom du PSG à côté de ceux du Barça ou du Real. Et l’exemple de Gabriel Menino le prouve.

« C’est mon objectif et mon rêve de jouer en Europe, de faire partie d’une grande équipe européenne. Je me bats et je travaille dur ici à Palmeiras pour grandir et pour que, quand j’arrive là-bas, ce ne soit pas pour un an, mais pour construire une histoire. Je veux être une grande idole dans une équipe européenne, je veux devenir un joueur expérimenté, gagner plein de titres et réaliser mes rêves. Où ? Il y a Barcelone, de mon idole Messi, le PSG de Neymar, le Real Madrid », a lancé, sur Fox Sports, le milieu international U20 brésilien, qui avoue donc que le PSG fait rêver tous les joueurs du monde, même les meilleurs. Cela ne donnera pas une Ligue des Champions à Paris, mais au moins, Nasser Al-Khelaïfi a réussi l'un de ses objectifs au PSG.