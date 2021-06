PSG : Paris adore toujours autant Koulibaly

Dans : PSG.

En ce début de mercato, le PSG s’active dans tous les sens pour trouver un défenseur central capable de suppléer Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Avec le défenseur brésilien et le champion du monde français, le Paris Saint-Germain compte dans ses rangs deux excellents joueurs. Néanmoins, le PSG aimerait se renforcer dans ce secteur de jeu afin d’être mieux armé en cas d’absence de Marquinhos ou de Kimpembe. Le nom de Sergio Ramos revient en boucle, tout comme celui de Raphaël Varane. Plus surprenant, David Luiz serait également pisté par Nasser Al-Khelaïfi, mais cette idée originale n’a pas (encore) été validée par Leonardo et Mauricio Pochettino. A en croire les informations relayées par Calcio Mercato, la piste de Kalidou Koulibaly (Naples) est également sérieuse pour Paris, qui courtise le roc sénégalais depuis de longues années.

Sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2023, Kalidou Koulibaly fait partie des défenseurs qui seront très courtisés sur le marché des transferts cet été. Et pour preuve, le média italien affirme que le Real Madrid est également sur le coup pour accueillir le Sénégalais. Il faut dire que Carlo Ancelotti, qui a succédé à Zinedine Zidane chez les Merengue, connaît très bien Kalidou Koulibaly pour avoir été son entraîneur à Naples. Les deux hommes entretiennent une relation de confiance et le roc de Naples ne serait pas contre retrouver Carlo Ancelotti au Real Madrid. Un coup dur pour le PSG, qui reste attentif à l’évolution de ce dossier, sans en faire une priorité. Sans surprise, c’est de Sergio Ramos et/ou de Raphaël Varane dont rêvent principalement les dirigeants du Paris Saint-Germain. Pour rappel, l’international espagnol est libre comme l’air tandis que le Français formé au Racing Club de Lens sera en fin de contrat dans un an. De quoi espérer des transactions raisonnables, ce qui ne sera pas le cas avec le très cher Koulibaly.