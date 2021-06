PSG : Paris adore le dynamiteur Spinazzola !

Dans : PSG.

A la recherche d’un cador au poste de latéral droit, le PSG tient son renfort avec la probable arrivée d’Achraf Hakimi.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence à avoir fière allure avec Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et probablement Achraf Hakimi, qui fait l’objet d’un accord quasi-ficelé entre Paris et l’Inter Milan. Leonardo ne souhaite toutefois pas s’arrêter en si bon chemin puisque selon la presse espagnole, Sergio Ramos est la nouvelle priorité du PSG. Libre de tout contrat, l’Espagnol de 35 ans ne prolongera pas au Real Madrid, une situation dont souhaite profiter le directeur sportif parisien. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, un autre défenseur plaît à l’état-major du PSG. Il s’agit d’un latéral gauche qui brille à l’Euro en la personne de Leonardo Spinazzola.

Recruté par l’AS Roma en provenance de la Juventus Turin pour 30 ME en juillet 2019, le défenseur italien de 28 ans se révèle sur le tard au plus haut niveau. Joueur cadre de Roberto Mancini, il s’est imposé comme un pion indispensable de la Squadra Azzura. Sur son côté gauche, il fait preuve d’une force et d’une intensité rare, qui fait de lui l’un des joueurs les plus dangereux de l’Italie en dépit de son poste défensif sur le papier. C’est ainsi que le Paris Saint-Germain s’est renseigné sur les conditions d’un transfert de Leonardo Spinazzola, sans pour autant formuler la moindre proposition à ce jour. D’autres grosses écuries sont venues aux renseignements : le Real Madrid et le FC Barcelone, qui sont pourtant déjà bien fournis à ce poste de latéral gauche avec Marcelo et Ferland Mendy pour le Real et Jordi Alba pour le Barça. De son côté, l’AS Roma ne bradera pas son joueur au vu de sa cote croissante et de sa situation contractuelle. Il est lié au club de la Louve jusqu’en 2024…