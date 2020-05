PSG : Paris active une piste à 5 ME, c'est la Deutsche Qualität

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain tentera de recruter un voire deux joueurs au poste de latéral droit.

Pour rappel, le PSG va perdre Thomas Meunier, en fin de contrat et dont le bail ne sera pas prolongé. Colin Dagba ne faisant pas l’unanimité au sein du staff parisien, ce sont donc deux latéraux droits qui pourraient être recrutés selon les informations du journal L’Equipe. Et tandis que le nom d’Hamari Traoré a d’ores et déjà été évoqué, le Paris Saint-Germain a également les yeux en Allemagne. A en croire le quotidien national, le champion de France en titre est très intéressé par le profil de Ridle Baku, un jeune milieu reconverti au poste de latéral droit et qui est un titulaire indiscutable de Mayence depuis maintenant deux saisons.

Auteur d’une passe décisive lors du match nul spectaculaire contre Cologne dimanche après-midi (2-2), l’Allemand de 22 ans plaît énormément au staff du Paris SG. D’autant que financièrement, il s'agit d’une belle opportunité à saisir pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Sous contrat avec Mayence jusqu’en juin 2022, il pourrait être transféré pour une somme comprise entre 5 et 8 ME. A ce prix-là, c’est bien évidemment cadeau pour le Paris Saint-Germain d’autant que son salaire n’aura certainement rien d’effrayant. Cette piste colle en tout cas parfaitement avec la vision de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour l’avenir puisque les deux principaux dirigeants du PSG privilégient désormais des pistes moins onéreuses et moins clinquantes que par le passé. Cela avait déjà été le cas l’été dernier avec les recrutements de joueurs tels qu’Abdou Diallo, Pablo Sarabia ou encore Idrissa Gueye.