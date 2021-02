PSG : Paris a trouvé son Samuel Eto’o avec Kean

Dans : PSG.

Mardi soir, Moise Kean a livré une prestation XXL sur la pelouse du Camp Nou en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Barcelone.

Au four et au moulin, l’international italien a marqué un but décisif sur coup de pied arrêté. Mais au-delà de son efficacité offensive, il a épaté les supporters du PSG grâce à une implication défensive à toute épreuve. Aligné dans le couloir droit de l’attaque par Mauricio Pochettino, l’ex-buteur de la Juventus Turin a défendu comme un chien dans un match qui n’était pas sans rappeler celui de Samuel Eto’o avec l’Inter Milan contre ce même Barça en Ligue des Champions. Interrogé par Le Parisien, Federico Balzaretti a adoubé Moise Kean.

« Avec Pochettino, il va s’améliorer dans le domaine tactique. A Barcelone, il a eu un rôle très important offensivement et défensivement. Il défendait bien, il aidait toujours l’équipe. Quand une équipe joue avec trois ou quatre attaquants, il faut défendre, il n’y a pas d’autre solution. Plus elle va loin en Ligue des champions, plus elle aura besoin de jouer en bloc, de faire corps. Kean était prêt pour attaquer, prêt pour défendre. Il évolue dans le bon sens. Il est jeune, puissant. Il a un potentiel énorme. Après sa performance, il a besoin d’équilibre. Il a toujours eu une grande pression parce qu’il avait beaucoup de talent. Ce n’est pas un match qui change une carrière. C’est la constance et la continuité. Il faut qu’il oublie ce qu’il a réussi à Barcelone et qu’il pense au prochain match. C’est une étape mentale à franchir pour lui » a livré l’ancien défenseur de l’AS Rome, admiratif devant la prestation extrêmement aboutie livrée par Moise Kean sur la pelouse mythique du Camp Nou avec le PSG.