PSG : Kean explose, Everton veut ruiner Paris

Recruté en qualité de doublure de Mauro Icardi l’été dernier, Moise Kean est bien plus qu’un simple remplaçant au PSG.

Avec 16 buts marqués toutes compétitions confondues, l’international italien de 20 ans s’est rapidement imposé comme un joueur décisif. Depuis une semaine, Moise Kean a en plus rajouté une corde à son arc, à savoir une polyvalence qu’on ne lui connaissait pas. Utilisé à droite face à Nice samedi en Ligue 1 (2-1), l’ex-buteur de la Juventus Turin était de nouveau titulaire sur l’aile contre Barcelone en Ligue des Champions. Avec une grande réussite puisque Moise Kean a marqué et s’est sacrifié pour l’équipe afin de contenir Antoine Griezmann et Jordi Alba dans son couloir.

De toute évidence, le Paris Saint-Germain commettrait une erreur incompréhensible en laissant filer Moise Kean à la fin de la saison, alors que l’Italien n’est que prêté par Everton. Mais selon les informations obtenues par Todo Fichajes, il ne sera pas simple de s’octroyer les services de Kean en fin de saison pour le PSG. Et pour cause, les Toffees ne manquent pas une miette des prestations de l'Italo-ivoirien, et ont conscience que celui-ci est en train d’exploser au plus haut niveau. C’est ainsi que selon le média espagnol, Everton pourrait réclamer près de 40 ME aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour le transfert définitif de Moise Kean. Une somme habituellement dans les cordes du club de la capitale, mais qui ne sera plus si simple à sortir pour le PSG en raison de la crise du Covid-19 et la baisse des droits télévisuels. Reste maintenant à voir si Leonardo et Mauricio Pochettino feront de ce dossier une priorité absolue pour le Paris SG dans l’optique de la saison prochaine, et si Moise Kean émettra le souhait de rester en France.