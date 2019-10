PSG : Paris a signé le nouveau Matuidi, quel gros coup !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A l’été 2017, le Paris Saint-Germain réalisait un mercato galactique en s’offrant notamment Neymar et Kylian Mbappé.

Mais dans le même temps, le club de la capitale perdait Blaise Matuidi, transféré à la Juventus Turin. Le problème pour le PSG, ce n’est pas tant d’avoir perdu l’international tricolore… c’est de ne pas l’avoir remplacé. Une anomalie qui a tout de même duré deux ans, mais qui a enfin été réparée avec la venue au club cet été d’Idrissa Gueye, recruté en provenance d’Everton pour 32 ME. Interrogé par RMC Sport, Blaise Matuidi s’est justement exprimé sur le Sénégalais. Et le milieu des Bleus ne tarie pas d’éloges au sujet du nouveau joueur du PSG…

« C’est flatteur que Thiago Silva dise que je n’avais pas été remplacé jusqu’à la venue de Gueye. Cela démontre que j’ai laissé des bons souvenirs à Paris, et ça fait plaisir. Idrissa Gueye, c’est un grand joueur. On ne parlait pas beaucoup de lui avant qu’il soit au PSG. Mais à Everton, je l’ai vu faire de très grands matchs. Quand ils l’ont recruté, j’étais très content pour Paris. Je pense que Gueye va leur permettre d’être plus équilibré et de maintenir la pression pendant les grandes matchs » a commenté Blaise Matuidi, ravi de voir que le Paris Saint-Germain a enfin recruté un joueur de son profil, susceptible de le remplacer. Deux ans après, il était temps…