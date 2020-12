PSG : Paris a plus besoin d'Aurier que de Lloris, c'est évident

Dans : PSG.

La venue de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG va automatiquement influencer le prochain mercato estival du club de la capitale.

Anciens joueurs de l’Argentin à Tottenham, Dele Alli et Christian Eriksen sont régulièrement associés au Paris Saint-Germain. L’international anglais ne figure pas dans les petits papiers de José Mourinho chez les Spurs tandis que le second pourrait faire l’objet d’un éventuel échange avec Leandro Paredes du côté de l’Inter Milan. Alli et Eriksen ne sont toutefois pas les deux seuls joueurs sur lesquels Mauricio Pochettino s’était appuyé à Tottenham. Sur Eurosport, le journaliste Julien Pereira a évoqué deux autres anciens soldats du technicien de 48 ans susceptibles de faire l’objet de rumeurs pour le PSG, à savoir Hugo Lloris et Serge Aurier. Deux dossiers dont les chances d’aboutir ne sont pas vraiment égales…

« Lloris au PSG, je pense que l’on peut expédier le sujet assez vite. Je ne vois pas qui serait gagnant dans l’histoire. C’est un cadre, un véritable leader à Tottenham. Du côté du PSG, un garçon comme Keylor Navas donne pleine satisfaction. Je ne vois pas le PSG investir beaucoup d’argent sur Hugo Lloris, dont le transfert n’apporterait pas une grosse plus-value à la valeur de l’effectif même si bien sûr, Lloris fait partie des meilleurs gardiens du monde, tout comme Keylor Navas. En ce qui concerne Aurier, je suis plus partagé car Paris a vraiment des besoins sur les postes de latéraux. Florenzi c’est très bien, mais c’est sur un fil car c’est un prêt. Sur une vision à plus long terme, Serge Aurier, ça peut être très bien même si je ne le vois pas forcément comme un titulaire au PSG » a estimé le journaliste, pour qui une signature d’Hugo Lloris a peu de voir le jour. En ce qui concerne Serge Aurier, la donne est différente, d’autant plus que l’Ivoirien a récemment fait savoir qu’il était très ouvert à l’idée de signer son grand come-back au PSG.