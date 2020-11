PSG : Le cas Mbappé réglé sans polémique, Deschamps savoure

Dans : PSG.

Convoqué en Equipe de France malgré une blessure longue de deux semaines, Kylian Mbappé a été préservé lors des deux premiers matchs des Bleus.

Forfait face à la Finlande et pour le choc au Portugal, l’attaquant du Paris Saint-Germain a en revanche participé au troisième match de l’Equipe de France, à domicile contre la Suède. Sur le banc au coup d’envoi, le natif de Paris a disputé 35 minutes, suffisant pour délivrer une magnifique passe décisive à Olivier Giroud. Parfaitement géré par le staff médical de l’Equipe de France durant ce rassemblement, Kylian Mbappé ne ressent plus aucune douleur et sera opérationnel pour le déplacement du PSG à Monaco, vendredi soir. Sa gestion a été parfaite, et Didier Deschamps s’en est félicité après le succès des Bleus contre la Suède mardi soir.

« Tout s'est bien passé avec Kylian. Il va rentrer dans son club et sera à disposition, frais. Parfois j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de s'en occuper. On a fait les choses graduellement, en tenant compte de son ressenti. J'avais un choix à faire par rapport à son temps de jeu. On a pris le temps de le préchauffer. Il avait de bonnes sensations, c'est un bon retour pour lui. Il a retrouvé le plaisir du jeu. Il a donné une passe décisive. C'est bien » s’est félicité Didier Deschamps, satisfait de s’être évité toute polémique avec le staff du Paris Saint-Germain durant ce rassemblement. Car si les relations ont parfois été tendues entre Leonardo, Didier Deschamps et la Fédération Française de Football, il n’y a cette fois pas eu le moindre accroc entre les différentes parties concernées. D’où la satisfaction non dissimulée de Didier Deschamps après cette victoire française au Stade de France et le retour en forme de Kylian Mbappé.