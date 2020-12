PSG : Paris à fond sur Sergio Ramos, ça ne bouge pas

Dans : PSG.

La prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid n’est toujours pas officielle, ce qui interpelle de nombreux clubs européens à l’instar du PSG.

Un an après, le Paris Saint-Germain aimerait combler le départ de Thiago Silva en s’offrant les services de celui qui est considéré par de nombreux spécialistes comme le meilleur défenseur de la planète. De toute évidence, la venue d’un joueur tel que Sergio Ramos changerait beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. C’est précisément pour cette raison que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas abandonné l’idée de recruter le capitaine du Real Madrid. A en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, le champion de France en titre ne lâchera pas l’affaire tant que la prolongation de l’Espagnol dans la capitale madrilène ne sera pas officielle.

Le Paris Saint-Germain n’est toutefois pas seul sur le coup, le média précisant que la Juventus Turin est également très chaude sur le dossier. Spécialiste dans le recrutement de joueurs libres, le club transalpin rêve de rafler la mise en recrutant Sergio Ramos pour zéro euro cet été, l’Espagnol étant en fin de contrat en 2021. La présence de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pourrait être un argument de taille selon le média, qui dévoile que les deux hommes se sont rabibochés et se respectent énormément sportivement. Ils sont tous les deux conscients que la reformation de leur duo à la Juventus Turin pourrait faire des dégâts en Ligue des Champions et ferait du champion d'Italie le le favori pour le sacre lors de la saison 2021-2022. Reste maintenant à voir qui parviendra à combler les exigences financières de Sergio Ramos, prêt à accepter un salaire de 12 ME par an selon la publication italienne. Le Real Madrid, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain sont prêts à se livrer la bataille finale…