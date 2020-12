PSG : Messi, Ramos et CR7, Paris rend fou l'Espagne

Dans : PSG.

En cette période de crise du coronavirus, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un prochain mercato de haute voltige, uniquement avec des joueurs en fin de contrat.

Depuis le début de l’année 2020, entre l’arrêt de la L1 et les matchs à huis clos, le club de la capitale a perdu des centaines de millions d’euros… Un trou financier qui va se faire ressentir jusqu’en 2021. Car même si le PSG devrait lancer un nouveau cycle avec un autre entraîneur que Thomas Tuchel, Leonardo n’aura pas un chéquier illimité l’été prochain. Mais sachant que Kylian Mbappé pourrait partir au Real Madrid contre un pactole de plus de 200 millions d’euros, le PSG aurait de quoi financer un recrutement digne de ce nom. Et dans celui-ci, les joueurs en fin de contrat joueraient un rôle majeur. Ces dernières heures, tout le monde évoque une arrivée libre de Lionel Messi. Mais elle ne serait pas la seule, sachant que Sergio Ramos figurerait encore dans les petits papiers du PSG.

Lui aussi en fin de contrat du côté du Real, l'international espagnol n’a toujours pas prolongé. Si le capitaine madrilène va bientôt se réunir avec Florentino Pérez pour clarifier son avenir, rien ne dit qu’il poursuivra sa route à Madrid. D’ailleurs, selon les informations de Ramón de la Morena, « Ramos pense à partir ». Suivi par des clubs italiens et anglais, Ramos serait surtout dans le viseur de Paris. Afin de convaincre le défenseur de 34 ans, le PSG pourrait utiliser le potentiel duo Messi - Neymar. D’après Diariogol, Ramos se serait même déjà entretenu avec l’Argentin et le Brésilien. « Une idée que les trois joueurs ont commenté et qui prend forme au fil des jours du côté du Parc des Princes. En tout cas, ce trident Messi - Neymar - Ramos serait beau, et il ne manquerait que Cristiano Ronaldo pour réunir les architectes des dernières Ligue des Champions du Barça et du Real », explique le média espagnol, qui pense que le PSG va se former une belle équipe de galactiques la saison prochaine. Les supporters franciliens l’espèrent eux aussi...