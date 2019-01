PSG : Paris a choisi sa priorité numéro 1 au mercato d'hiver !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Interrogé sur les dernières cibles du Paris Saint-Germain au mercato, Daniel Riolo a livré son avis tout en donnant quelques informations.

Suite à un dernier marché des transferts plus ou moins raté, le club de la capitale veut marquer 2019 de son empreinte. Afin de frapper un grand coup, comme cela avait été le cas durant l'été 2017, quand le PSG avait recruté Neymar et Mbappé pour plus de 400 millions d'euros, Paris ambitionne de recruter des top players destinés à un très grand avenir. Depuis plusieurs mois, Antero Henrique négocie notamment avec l'Ajax Amsterdam pour attirer Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt dans ses filets. Deux joueurs à vocation défensive, le joueur de 21 ans étant milieu, celui de 19 ans évoluant en défense centrale, qui font l'unanimité chez les suiveurs du PSG. Puisque même Daniel Riolo ne déroge pas à la règle.

« Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt, ce sont deux joueurs validés par Tuchel. Ça serait deux magnifiques recrues pour le PSG. De Jong veut venir à Paris, il veut moins maintenant aller au Barça ou à Manchester City. Mais je pense que c’est un travail pour cet été. Cet hiver, la piste numéro une du PSG, c’est Weigl », a avoué, sur RMC, le journaliste, qui estime donc que les arrivées estivales potentielles des deux internationaux néerlandais ne fermeraient pas la porte à un recrutement hivernal au poste de milieu défensif. Ce qui peut paraître étonnant, quand on sait que Paris est déjà prêt à dépenser 150 millions d'euros pour recruter De Jong et De Ligt, tout en restant sous la pression de l'UEFA et de son fair-play financier.