PSG : Paris a bien 70 ME en stock pour Llorente... non ?

Dans : PSG.

Désireux de régénérer son effectif et de le renforcer cet été, le Paris Saint-Germain surveille avec attention Marcos Llorente.

Auteur d’une saison pleine à l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain espagnol est associé au PSG depuis plusieurs jours. Milieu de terrain très polyvalent, celui qui a échoué au Real Madrid cartonne chez les Colchoneros et à en croire le journaliste Eduardo Inda, le Paris Saint-Germain est de plus en plus chaud à l’idée de le recruter lors du prochain mercato estival. Et si la clause libératoire de Marcos Llorente s’élève à 120 ME, un transfert aux alentours de 70 ME est envisageable selon le journaliste d’El Chiringuito.

« Il y a un joueur de l’Atlético de Madrid qui est dans une forme énorme, c’est Marcos Llorente. Il est tellement en feu que les grands clubs européens le remarquent de plus en plus dans l’optique du prochain mercato. Je ne sais toujours pas comment le Real Madrid l’a laissé s’échapper… Il y a une équipe avec beaucoup d’argent, qui échappe au fair-play financier, qui s’intéresse énormément à Marcos Llorente : le Paris Saint-Germain. Llorente a une clause de 120 ME que le PSG n’atteindra pas, mais Paris est prêt à proposer 70 ME car ce joueur est énorme » a glissé le journaliste espagnol, visiblement certain de la véracité de ses informations, et qui estime que le Paris Saint-Germain est prêt à casser sa tirelire pour recruter le milieu de terrain espagnol. Reste qu’au vu de la crise financière, on imagine mal le Paris SG lâcher 70 ME aussi facilement, surtout si aucun départ n’intervient au milieu de terrain. Sarabia, Rafinha, Paredes ou encore Gueye sont prévenus…