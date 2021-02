Mercato : Duel Simeone-Pochettino pour un milieu espagnol

Dans : PSG.

En situation d’échec au Real Madrid, Marcos Llorente s’est brillamment relancé à l’Atlético de Madrid.

Avec 8 buts et 8 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues, l’international espagnol s’est imposé comme un pion indispensable du système tactique de Diego Simeone chez les Colchoneros. Très polyvalent, ce milieu de terrain relayeur a la faculté de se projeter facilement vers l’avant et d’être décisif, un atout qui plaît énormément à l’entraîneur argentin de l’Atlético. Mais vraisemblablement, le profil de Marcos Llorente ne plaît pas uniquement à Diego Simeone. A en croire les informations obtenues par Don Balon, un autre coach argentin bien connu en France est fan de l’Espagnol de 26 ans.

Il s’agit d’un certain Mauricio Pochettino, qui a d’ores et déjà coché le nom de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato du PSG. Pour l’heure, il n’y a évidemment pas le moindre contact entre le Paris SG et le joueur de l’Atlético de Madrid, sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2024. Mais si certaines pistes prioritaires telles que celle menant à Dele Alli n’aboutissait pas, alors le champion de France en titre pourrait passer la seconde dans le dossier Marcos Llorente. Pour l’heure, on ne sait pas encore si le joueur serait favorable à un transfert au PSG. Ce qui est en revanche absolument certain, c’est que l’Atlético de Madrid réclamera une montagne d’or pour se séparer de sa pépite espagnole. Et pour cause, les Colchoneros ont dépensé près de 30 ME pour le recruter en provenance du Real Madrid en juin 2019, alors qu’il était en situation d’échec. Au vu de son explosion au plus haut niveau, il vaut désormais près du double.