PSG : Paris a besoin de cash, Diallo sacrifié ?

Dans : PSG.

C’est un mercato très particulier que les supporters du PSG s’apprêtent à vivre, Leonardo n’ayant aucunement l’intention de faire des folies…

Contrairement aux années précédentes, le mot « économie » va entrer en ligne de compte pour le Paris Saint-Germain au mercato, comme le confirmait mercredi après-midi l’insider Abdellah Boulma. « Leonardo a désormais les pleins pouvoirs. Objectifs : dégraisser l’effectif, alléger la masse salariale (mettre fin à l’hégémonie des gros salaires), recruter malin. Des surprises sont à prévoir » expliquait-il notamment sur son compte Twitter. Le départ d’Idrissa Gueye ne devrait pas faire partie des possibles surprises puisque le Sénégalais a démenti un éventuel transfert au mercato estival.

Paris privilégie les départs de Draxler et Herrera

En revanche, la donne pourrait être différente pour Abdou Diallo. Recruté il y a seulement un an par le Paris SG, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund est un sérieux candidat au départ, selon Le 10 Sport. En effet, le média indique que le profil du défenseur tricolore plaît à de nombreux clubs à travers l’Europe, particulièrement en Allemagne et en Angleterre. De son côté, Leonardo ne s’opposera pas au transfert du joueur, pourtant doté d’une bonne mentalité et d’une polyvalence intéressante puisqu’il est aussi bien capable de jouer sur le côté gauche de la défense que dans l’axe. Le média rappelle par ailleurs que le départ d’Abdou Diallo n’est toutefois pas une priorité pour Paris, qui aimerait se débarrasser dans un premier temps de joueurs comme Julian Draxler ou Ander Herrera, régulièrement blessés et qui jouissent de salaires imposants. En plus de cela, rappelons que Thiago Silva, Edinson Cavani ou encore Thomas Meunier et Layvin Kurzawa vont quitter le Paris SG, libres de tout contrat.