PSG : Pari réussi pour Neymar, le Barça peut trembler

Avant le retour de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino reçoit de bonnes nouvelles au sein du Paris Saint-Germain, et notamment à propos de Neymar.

D’ici à la semaine prochaine et au huitième de finale retour de C1 face au Barça, le club de la capitale va retrouver plusieurs joueurs majeurs. En effet, l'infirmerie se vide peu à peu à Paris. Dès le week-end prochain contre Brest en Coupe de France, Pochettino va notamment retrouver Angel Di Maria et Marco Verratti. Mais ce n’est pas tout. Car si l'optimisme est également de mise pour Alessandro Florenzi, c’est le cas de Neymar qui redonne le plus le sourire à l’entraîneur argentin. Absent depuis sa blessure aux adducteurs, subie le 10 février dernier à Caen en Coupe, l’attaquant de 29 ans devait rester sur la touche pendant au moins un mois. Soit pile au moment d'affronter le FC Barcelone au retour. Mais au final, l'international brésilien a mieux récupéré que prévu, grâce à l’aide de son kiné personnel et à son abnégation lors des séances de soins.

Jeudi, Neymar a d’ailleurs retrouvé le chemin de l’entraînement pour une séance plus ou moins individuelle. Sa reprise collective étant prévue pour dimanche ou lundi. Et selon L’Equipe, l’ancien attaquant du Barça sera bien disponible pour le choc de Champions au Parc des Princes mercredi prochain. S’il ne postulera pas à un rôle de titulaire face à son ancien club, Neymar sera là en cas de besoin. Malgré tout, Pochettino ne prendra aucun risque avec sa star, d’autant plus que le PSG a un pied et demi en quarts après sa victoire 4-1 au Camp Nou il y a deux semaines et demi. Une présence qui pourrait néanmoins compter, notamment en cas de coup dur dans le déroulement du match. Sans compter le fait que Neymar comptait absolument à être présent pour affronter son ancien club, et peut-être lui indiquer la sortie en Ligue des Champions.