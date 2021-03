PSG : Neymar face au Barça, l'espoir renait

Dans : PSG.

Victime d’une blessure à l’adducteur droit contre le Stade Malherbe de Caen en Coupe de France il y a près d’un mois, Neymar est hautement incertain pour la réception de Barcelone.

En toute logique, aucun risque ne sera pris avec l’international brésilien au vu de l’avance acquise par le Paris Saint-Germain lors du match aller au Camp Nou (1-4). Cela étant, Mauricio Pochettino ne se privera pas de faire jouer à Neymar quelques minutes si le staff médical du PSG lui donne son feu vert. Après la victoire des Parisiens en terres bordelaises mercredi soir, l’ancien manager de Tottenham a fait savoir que le retour de Neymar était en bonne voie et qu’un come-back dans le groupe pour le choc face au FC Barcelone au Parc des Princes était envisageable.

« Neymar ? Sa récupération est favorable. On est content de l'évolution de tous les blessés, on va les évaluer ce jeudi. Et on verra sur qui on pourra compter samedi » a indiqué Mauricio Pochettino, relativement confiant et qui espère bien pouvoir réintégrer Neymar à son groupe pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. En attendant, les remplaçants font le boulot à l’image de Draxler, Sarabia ou encore Rafinha. Ce que Mauricio Pochettino apprécie également à sa juste valeur. « Les circonstances font qu’ils jouent moins parfois et ce n’est pas évident. Il peut y avoir de la frustration. Mais le football est un sport collectif et tous les joueurs sont importants pour moi. Je suis très content et surtout fier de ses joueurs après cette victoire ». Tous les feux semblent au vert à Paris à une semaine du choc contre l’ennemi barcelonais.